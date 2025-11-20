$!Debate por decreto que regula las huelgas de los funcionarios

La publicación del Decreto Ejecutivo del 11 de noviembre de 2025, que reglamenta artículos del Código de Trabajo sobre la huelga de los servidores públicos, ha causado rechazo de los gremios de trabajadores que consideran la norma como violatoria de leyes nacionales y acuerdos internacionales.

Algunos de los puntos de controversia se encuentran en el artículo 6, que, entre otros temas, establece que el Estado podrá asumir la dirección y administración del servicio público prestado por la entidad, empresa, establecimiento o negocio en huelga por el tiempo que considere indispensable. El conflicto será sometido de forma total o parcial a arbitraje; en caso de apelación, se presentará ante el despacho superior de Mitradel y será decidido sin intervención de las partes.

Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), explicó que se presentará una demanda contra todo el documento, luego de la Asamblea General convocada el 21 y 22 de noviembre, en la que se evaluará el Decreto con trabajadores de 22 organizaciones y también lo elevarán a consideración de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, en la próxima reunión convocada para el 2026.

“El decreto no solamente toca a los trabajadores del sector público, en materia de la huelga, sino que se extiende a las empresas público-privadas, por ello estaremos presentando una demanda ante la Corte Suprema de Justicia”, explicó Andrade.

Otro de los grupos que se han manifestado es la Coordinadora Sindical de Resistencia, quien en un comunicado afirma que con este Decreto se invaden las funciones de la Asamblea Nacional. “Consideramos que el Decreto 11 es inconstitucional, atenta contra la seguridad jurídica en materia laboral y crea un peligroso precedente, al permitir al órgano ejecutivo modificar las leyes nacionales a través de Decretos”.