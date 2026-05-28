“Debe ser una universidad del siglo XXI, no un feudo”: Mulino sobre la UNACHI

Este jueves, 28 de mayo, el presidente José Raúl Mulino calificó como “lamentable” lo ocurrido en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), señalando que afecta la imagen de la institución y refleja un mal uso del concepto de autonomía universitaria.

Esta semana se ventiló la supuesta renuncia de la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, sin embargo, posteriormente ella salió a aclarar que continuará al frente de la institución, desmintiendo su salida de la universidad.

“Creo que la Junta Directiva de UNACHI debe entender en que siglo vivimos y ser una universidad del siglo XXI, y no un feudo de una rectora”, manifestó el mandatario.

Agregó que: “Yo respeto la autonomía universitaria... Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer”. El gobernante añadió que, por ahora, su gobierno no destinará “un solo centavo” a dicha universidad. “Me duele mucho por los que no tienen nada que ver”, concluyó.