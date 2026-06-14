Decomisan 333 paquetes de droga en puesto de control de Guabalá

Unidades de la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP), lograron el decomiso de 333 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita y la aprehensión de dos ciudadanos en el Puesto de Control Integral de Guabalá.

Según informe de las instituciones, la acción se registró tras realizar la inspección a un camión que transitaba desde la provincia de Herrera con destino a David, Chiriquí. Los ocupantes manifestaron transportar maíz; sin embargo, al efectuar la revisión, se detectaron irregularidades en 17 sacos, donde se ubicó la presunta droga, además de dos teléfonos celulares y la suma de B/. 150.00 en efectivo.

Detallaron que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones correspondientes por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas.