Decomisan 78 celulares y más de B/. 4 mil en requisa en cárcel de Penonomé

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, realizó la “Operación Cerrojo” en el Centro Penitenciario de Penonomé, donde se decomisaron diversos artículos prohibidos durante una requisa.

Entre los hallazgos se contabilizaron 78 teléfonos celulares, 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, B/. 4, 282,50 en efectivo, además de 34 televisores, un enrutador y un total de 1.146 artículos prohibidos de diversa índole.

La operación contó con la participación de 395 unidades policiales, que intervinieron 12 celdas donde se encontraron 679 privados de libertad.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan reforzar el control y orden dentro del sistema penitenciario nacional, mediante operativos interinstitucionales que permitan detectar y sacar de circulación artículos prohibidos dentro de los centros carcelarios.