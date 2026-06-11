$!Decomisan armas blancas y bebidas fermentadas en penal de Chiriquí

Durante una requisa en el Centro Penitenciario de Chiriquí como parte de la “Operación Cerrojo”, las autoridades lograron sacar de circulación una gran cantidad de artículos prohibidos, entre los que destacan armas blancas y bebidas alcohólicas de fabricación casera.

En total, se decomisaron 100 galones de chicha fermentada y 273 platinas utilizadas como armas punzocortantes. Asimismo, se incautaron 319 envoltorios de presunta sustancia ilícita, 31 pesas digitales, 276 teléfonos celulares, 947 tarjetas SIM, 258 cargadores, 44 cables USB, 10 memorias, 36 dispositivos de Wi-Fi, 98 radiocomunicadores, 438 abanicos, 12 máquinas de cortar cabello y 185 unidades de tabaco.

La planificación general de esta movilización estuvo a cargo de la Subdirección General del Senafront, mientras que la dirección operativa de las acciones estratégicas dentro del penal fue ejecutada por la Policía Nacional, consolidando el esfuerzo interinstitucional del Ministerio de Seguridad Pública.