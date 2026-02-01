Decomisan madera de presunta procedencia ilegal en el Bosque Protector Palo Seco

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la fuerza activa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), guardaparques del Parque Internacional La Amistad y del Bosque Protector Palo Seco, realizó un decomiso de madera de presunta procedencia ilegal durante labores de patrullaje de control y vigilancia en la comunidad de Kuin Kjin, dentro del Bosque Protector Palo Seco.

En el sitio se encontraban dos personas, de las cuales una se dio a la fuga. Al abordar al ciudadano que permanecía en el lugar, se procedió, conforme a los protocolos institucionales, a solicitar la documentación que acreditara la legalidad de la procedencia y el traslado del recurso forestal, sin que este presentara respaldo alguno que demostrara la legalidad de la madera encontrada en su poder.

Ante esta situación, el personal de MiAMBIENTE procedió con la retención de la madera, así como con la elaboración del acta de retención y de citación correspondiente.

Asimismo, se realizó el conteo de las piezas decomisadas, arrojando como resultado un total de 52 piezas de 3x3x7 y 18 piezas de 3x6x7, correspondientes a la especie conocida comúnmente como criollo.

El Ministerio de Ambiente reitera su compromiso con la protección de los bosques y exhorta a la ciudadanía a denunciar a la línea del 311 cualquier actividad ilegal que atente contra los recursos naturales del país.