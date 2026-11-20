La Defensoría del Pueblo mantiene pendiente una reunión con autoridades del Ministerio de Gobierno y del Sistema Penitenciario Nacional para analizar la situación de las personas privadas de libertad en Panamá.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, explicó que el encuentro, previsto inicialmente para el jueves, tuvo que ser reprogramado debido a compromisos previamente adquiridos por algunas de las autoridades invitadas. La nueva fecha está prevista para finales de la próxima semana.

Russo señaló que la convocatoria incluye a autoridades penitenciarias, organismos de derechos humanos, representantes de la Iglesia y de la sociedad civil, con el propósito de buscar mecanismos que contribuyan a mejorar el sistema penitenciario.

“Estamos convocando para que nos sentemos todos: organismos gubernamentales y no gubernamentales, donde busquemos mecanismos para mejorar el sistema penitenciario”, expresó.

La defensora también destacó que la institución mantiene visitas constantes a los centros penitenciarios, durante las cuales recoge testimonios de las personas privadas de libertad, elabora informes y remite recomendaciones a las autoridades competentes.

La Defensoría reiteró que la participación de todos los sectores es necesaria para encontrar respuestas a las necesidades de la población penitenciaria y garantizar el respeto de sus derechos humanos.