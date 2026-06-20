Defensoría del Pueblo dice estar vigilante al traslado de detenidos hacia Coiba

En ese orden de ideas, la precitada Ley en su artículo 5 prohíbe la construcción de infraestructuras de bajo impacto que no sean para el apoyo sostenible al ecoturismo o para la realización de actividades científicas sujetas a lo que disponga el Plan de Manejo. La Dirección Nacional de Ambiente de este Instituto Nacional de Derechos Humanos comprende los esfuerzos que en materia de seguridad adelantan las autoridades competentes, no obstante, consideramos que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba fue un compromiso simbólico internacional del Estado panameño y que su reapertura puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante UNESCO. Asimismo, reiteramos la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en virtud de lo que ordena la Ley 55 de 30 de julio de 2003 'Que reorganiza el Sistema Penitenciario', el Decreto Ejecutivo No. 393 de 25 de julio de 2005 'Que Reglamenta el Sistema Penitenciario Panameño' y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela). * FUENTE: www.defensoria.gob.pa