Defensoría reactivará acuerdo sobre los derechos de los pacientes

El convenio interinstitucional de la Campaña de la cinta chocolate que abordar los derechos a la salud y de los pacientes en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) será reactivado por la Defensoría del Pueblo.

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González destacó la importancia de fortalecer la atención en salud y visibilizar a las personas afectadas por la mala praxis médica.

“Es fundamental respaldar el trabajo que realiza la Cinta Chocolate. Desde la Defensoría, reiteramos nuestro compromiso con la protección del derecho a la salud y la dignidad de los pacientes, por ello estamos coordinado una serie de actividades conjuntas para se respeten sus derechos humanos”, afirmó.

Mariela Arce, presidenta de la Campaña de la Cinta Chocolate, informó que el 17 de septiembre realizarán actividades por el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, cuya campaña estará centrada en cuidados seguros para recién nacidos y niños, promoviendo una atención digna y humanizada”, destacó.

En la reunión participaron Julio De Gracia, director de Protección de los Derechos Humanos; Gilberto Cuñapa, de Unidades Especializadas; y por la Campaña de la Cinta Chocolate: Elzebir Montenegro, Ana López Valencia, Princesa Ward y Francisco Donadío.