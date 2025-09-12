$!Diseñan un plan para intervenir los vertederos

Las autoridades gubernamentales trabajan en un plan de control y mejora de los vertederos a cielo abierto, con el fin de reducir la contaminación producida por estos espacios.

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, explicó que, a petición del presidente José Raúl Mulino, se han realizado inspecciones en los vertederos de Chiriquí (David, Boquete, Hualaca); Azuero (Pocrí, Chitré, La Villa de Los Santos, Guararé, Las Tablas); Coclé (Aguadulce, Penonomé, Antón); Panamá Oeste (Chame) y Panamá Este (Chepo), logrando la clausura de los de Macaracas y Chame.

“Logramos clausurar el vertedero de Macaracas ante la posible contaminación del río La Villa, y el de Chame, que estaba causando problemas en los manglares. Los vertederos de Macaracas, Guararé y Las Tablas están siendo intervenidos en este momento para adecuarlos de forma correcta”, explicó el funcionario.

El plan

Los trabajos incluyen el uso de equipo pesado para redistribuir los desechos apropiadamente, habilitar tinas de vertido ordenadas y construir muros de contención con arcilla para evitar que el lixiviado se filtre fuera de las áreas de disposición. Además, se capacita al personal de los municipios en las normas adecuadas para la disposición de desechos, mediante planes establecidos con tareas diarias, semanales, quincenales y mensuales.

“La intención es que, en algún momento, logremos que para los 14 municipios de Azuero (siete de Herrera y siete de Los Santos) podamos construir un solo relleno sanitario para recibir los desechos de toda esta área y eliminar, entonces, todos los vertederos y botaderos (pataconcitos) de la zona”, señaló el administrador.

Moreno agregó que actualmente se adelantan trabajos similares en el relleno sanitario de Bocas del Toro, con el mismo objetivo: establecer un solo relleno para la provincia, a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. “Posteriormente, se trabajará en La Villa de Los Santos y en Chitré, abordando poco a poco los distintos municipios, dependiendo del presupuesto con que cuente la institución”, reiteró.