Denuncian a la magistrada presidenta de la CSJ por supuestas irregularidades para alquiler de vehículo blindado

Los abogados Alfredo Vallarino y Zulay Rodríguez presentaron una denuncia penal en contra de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Eugenia López, por presuntas irregularidades en el alquiler de vehículos blindados.

Los juristas acudieron a la Secretaría de la Asamblea Nacional, en la mañana de este miércoles, 13 de agosto.

“Recuerdan ese supuesto atentado... Ahora descubrimos que la señora simuló un hecho punible, porque había cotizado un año antes el alquiler del vehículo blindado para poderlo adjudicar sin licitación pública”, señaló Rodríguez.

La abogada agregó que “tenemos las pruebas idóneas, tenemos quienes cometieron este hecho delictivo. Le pedimos a la Comisión de Credenciales que investigue”.