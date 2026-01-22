Denuncian constantes hurtos en Paso Ancho

Residentes del corregimiento de Paso Ancho, en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, denuncian que en los últimos días los casos de robos han aumentado en la comunidad. Indican que los malhechores aprovechan la noche y madrugada para cometer los actos delictivos, por lo que solicitan más rondas de la Policía Nacional.

De acuerdo con los reportes la situación se ha incrementado desde el mes de diciembre.

En la medianoche del sábado 17 de enero se reportó un caso que quedó registrado en las cámaras de vigilancia de una residencia en el corregimiento. En el video se aprecia cuando tres personas encapuchadas ingresaron a la propiedad presuntamente con la intención de hurtar. En tanto, en otro hecho se denunció una pérdida de unos 6 mil dólares en robo y daños en una propiedad.

De acuerdo con la Policía, en lo que va del año 2026, en el distrito de Tierras Altas, se han reportado cuatro hurtos. Agregaron que, “cada caso ha sido atendido. Ya se han dado aprehensiones y se tienen otros sospechosos pendientes de ubicar”.