Denuncian lanzamiento de huevos a metrobuses durante Carnaval

Durante la celebración del Carnaval, la empresa MiBus reportó incidentes en los que personas han estado lanzando huevos a las unidades del sistema de transporte, generando situaciones de riesgo para operadores, pasajeros y peatones.

A través de su cuenta oficial, la entidad informó que estos actos provocan que el parabrisas de los metrobuses se empañe, reduciendo considerablemente la visibilidad del conductor y poniendo en peligro la seguridad vial.

“Este tipo de acciones afectan la operación del servicio, ponen en peligro a operadores, clientes y peatones, y ocasionan daños a los bienes públicos. Hacemos un llamado al respeto y a la sana convivencia, recordando que celebrar no debe implicar conductas que pongan en riesgo la vida de otros”, indicó MiBus en su comunicado.

La empresa reiteró el llamado a la ciudadanía a disfrutar de las festividades con responsabilidad, evitando conductas que puedan derivar en accidentes o afectar el normal funcionamiento del transporte público.