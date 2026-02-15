Nacionales

Denuncian lanzamiento de huevos a metrobuses durante Carnaval

ML | Imagen de un Metrobus con el parabrisas sucio por los huevos estrellados.
15 de febrero de 2026

Durante la celebración del Carnaval, la empresa MiBus reportó incidentes en los que personas han estado lanzando huevos a las unidades del sistema de transporte, generando situaciones de riesgo para operadores, pasajeros y peatones.

A través de su cuenta oficial, la entidad informó que estos actos provocan que el parabrisas de los metrobuses se empañe, reduciendo considerablemente la visibilidad del conductor y poniendo en peligro la seguridad vial.

“Este tipo de acciones afectan la operación del servicio, ponen en peligro a operadores, clientes y peatones, y ocasionan daños a los bienes públicos. Hacemos un llamado al respeto y a la sana convivencia, recordando que celebrar no debe implicar conductas que pongan en riesgo la vida de otros”, indicó MiBus en su comunicado.

La empresa reiteró el llamado a la ciudadanía a disfrutar de las festividades con responsabilidad, evitando conductas que puedan derivar en accidentes o afectar el normal funcionamiento del transporte público.

