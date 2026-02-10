Desalojan quioscos ilegales en el parque de Brisas del Golf

Autoridades del Municipio de San Miguelito iniciaron este martes el desalojo de quioscos,ubicados en el parque central de Brisas del Golf, en el corregimiento de Rufina Alfaro. Se trata de comerciantes que han instalado sus negocios sin autorización en el lugar.

El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, había denunciado condiciones insalubres en los puestos: manejo de alimentos sin servicios básicos, conexiones eléctricas irregulares y contaminación de la quebrada.

En marzo de 2025 se realizó el desalojo total del parque, que incluyó demoliciones, sin embargo, nuevamente otros se han instalado.