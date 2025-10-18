Despliegan 500 policías en Portobelo por festividad del Cristo Negro

La devoción y la seguridad se dan la mano en Portobelo. La Policía Nacional informó que activó el Operativo de Seguridad “Cristo Negro de Portobelo 2025”, un despliegue masivo y “férreo” diseñado para blindar las festividades que cada 21 de octubre atraen a miles de peregrinos nacionales y extranjeros a este histórico distrito de Colón.

Con más de 500 unidades en acción, el objetivo principal es “preservar la vida, la honra y los bienes” de todos los asistentes, según informó el subcomisionado Hermógenes Argüelles, jefe de la 3ra Zona Policial de Colón.

Puntos de control y reglas clarasArgüelles detalló que la presencia policial se refuerza con cinco puntos de control y doce puntos de observación distribuidos estratégicamente a lo largo de las principales vías de acceso al distrito.

Además, la Policía hará valer un decreto crucial de la Alcaldía de Portobelo: queda estrictamente prohibido el porte de armas de fuego (incluso con permiso), así como de objetos punzocortantes o contundentes. Las autoridades advierten que todo objeto decomisado será puesto a disposición de las instancias competentes.

Asimismo, de la entidad detallaron que la fuerza de seguridad se ha nutrido de diversas direcciones especializadas para cubrir todos los flancos. En Portobelo se encuentran unidades de:

- Tránsito (DNOT): Para gestionar el flujo vehicular masivo.

- Investigación Judicial (DNIJ) e Inteligencia Policial (DNIP): En labores de prevención.

- Antidrogas (DNAD): Para el control de sustancias ilícitas.

- Unidades Especializadas: Incluyendo el Servicio Policial Motorizado LINCE, ciclistas, unidades ALFA, y la Policía de Niñez y Adolescencia, todos en coordinación con otras entidades de seguridad del Estado.