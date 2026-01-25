Detectan a ciudadana española con 12 mil balboas sin declarar en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron la suma de 12,696 dólares a una pasajera de nacionalidad española en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quien arribó al país procedente de Barquisimeto, Venezuela.

Mediante un comunicado, la entidad detalló que la viajera “fue seleccionada por su perfil de riesgo y conducida al área de revisión secundaria por la inspectora de turno, tras manifestar que solo portaba B/.9,600.00. Sin embargo, al realizar el conteo final, se hallaron B/.12,696.00 distribuidos en el bolsillo delantero derecho de su pantalón, su cartera personal y una mochila”.

El caso fue remitido a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias correspondientes por la presunta infracción aduanera.