Detectan redes ilegales y tala de manglar en el Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame

Durante un operativo de control y vigilancia, personal técnico y guardaparques del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental Ecológica, realizaron un patrullaje acuático dentro de los límites del área protegida y sus zonas de amortiguamiento, logrando detectar actividades ilegales y proceder con la aprehensión de un ciudadano por tala de manglar.

El recorrido se desarrolló en los sectores conocidos como Puerto La Zona, Estero Río Lagarto, Tres Bocas y Río Sajalices, en el distrito de Chame, donde el equipo en turno integrado por guardaparques, técnicos y el jefe del área ejecutó acciones de verificación y supervisión ambiental.

Como resultado del operativo, se sorprendió a un ciudadano realizando tala de bosque de manglar, por lo que fue retenido y puesto a órdenes de la Fiscalía de Chame para el debido proceso legal, además de iniciarse el correspondiente proceso administrativo.

Durante la acción se retuvieron una motosierra, una embarcación de fibra de vidrio, un motor fuera de borda y varias tucas de madera de mangle rojo.

El encargado del área protegida, Francisco Lorenzo, informó que estos patrullajes forman parte de las estrategias permanentes de protección y vigilancia, para prevenir y sancionar los delitos ambientales dentro del manglar.

De igual forma, durante el recorrido se realizó un llamado de atención a varias embarcaciones que transitaban en el sitio, recordándoles que la colocación de redes en la salida de los esteros es una práctica ilegal y sancionable.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando la vigilancia en la zona y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales.

