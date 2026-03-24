Detectan seis pacientes con tuberculosis en Betania

En lo que va del año 2026, se han registrado seis casos de tuberculosis en la Policlínica “Don Alejandro de la Guardia, hijo”. De estos, cuatro corresponden a mujeres y dos a hombres, quienes se mantienen bajo seguimiento clínico por el equipo epidemiológico, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El balance actualizado sobre el comportamiento de esta enfermedad, presentado este 24 de marzo en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis (TBC), reveló una disminución de casos con respecto al año pasado.

“Durante el año 2025 se atendieron nueve pacientes con TBC, de los cuales cinco eran del sexo femenino y cuatro del masculino. De este total, ocho pacientes fueron dados de alta tras completar satisfactoriamente su tratamiento”, explicó la Dra. Sadia Fossatti, del departamento de Epidemiología de la policlínica de Betania.

La tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se transmiten de persona a persona a través de la tos, el estornudo o la saliva. Como parte de las acciones implementadas, esta unidad ejecutora detalló que ha reforzado estudios como la baciloscopía, además de evaluaciones clínicas e histopatológicas que permiten confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado para el asegurado.

Por su parte, la Dra. Rose Mary Ramos, directora médica de la policlínica, manifestó que en el manejo de los pacientes se aplican esquemas terapéuticos basados en combinaciones de medicamentos antituberculosos, como la rifampicina e isoniazida, según la necesidad de cada caso.

Los especialistas recordaron que los síntomas principales son tos persistente, pérdida de peso y fiebre. Asimismo, recalcaron la importancia de utilizar mascarillas y conocer los riesgos de contagio para evitar la propagación de la enfermedad.