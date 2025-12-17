Detienen a expresidenta del Club de Padres del IPT Coclesito por presunto hurto de fondos del seguro estudiantil

Unidades policiales aprehendieron a una mujer de 44 años, señalada como expresidenta del Club de Padres de Familia del Instituto Profesional Técnico Coclesito, tras ser requerida por las autoridades judiciales.

Según el comunicado oficial, la ciudadana es investigada por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto agravado.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional (PN), la mujer mantiene dos denuncias abiertas y es señalada por una lesión patrimonial de B/. 9,000 dólares en efectivo, dinero que había sido recaudado para el pago del seguro educativo correspondiente a los años 2023 y 2024.

La aprehensión se realizó en el corregimiento de Burunga, provincia de Panamá Oeste, mediante acciones investigativas llevadas a cabo por unidades de la Dirección de Investigación Judicial.