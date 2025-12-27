Detienen a mujer acusada de maltratar a un menor

La Policía Nacional informó de la aprehensión de una mujer en el punto de control ubicado en el sector de Puente Venado, corregimiento de Veracruz, en el distrito de Arraiján, requerida por el delito contra el orden jurídico y el estado familiar y civil, en la modalidad de maltrato al menor.

La ciudadana, de 40 años, al ser verificada en el Sistema de Verificación Ciudadana, mantenía un oficio vigente emitido por la Fiscalía Adjunta de la Primera Subregional de Panamá Oeste, sede de Arraiján, fechado el 9 de octubre de 2025.