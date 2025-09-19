Detienen a representante de Barrio Colón por peculado con relación a los auxilios económicos

Héctor Sambrano, exdirector de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y actual representante de Barrio Colón, fue detenido por presunto peculado en la entrega de auxilios económicos.

La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que llevaron a cabo la Operación Retorno 2.0, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, a fin de desarticular un grupo delictivo conformado por exfuncionarios del IFARHU, relacionados a la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Durante el operativo fueron aprehendidos dos exfuncionarios de IFARHU, incluyendo Sambrano, quien actualmente funge como representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, y fue anteriormente director de Becas de la institución.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados a irregularidades en la entrega de auxilios económicos, una práctica que ha sido objeto de diversas investigaciones en los últimos años.

Se detalló que durante la Operación Retorno 2.0 incluyó la realización de tres diligencias de allanamiento, mediante las cuales se logró el decomiso de indicios que podrían estar relacionados con las investigaciones en curso.