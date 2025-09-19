Detienen a tres hombres por violencia doméstica en Panamá Oeste

Tres ciudadanos de 24, 34 y 40 años de edad estarán detenidos provisionalmente, mientras la Sección de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste realiza las investigaciones por el delito de violencia doméstica, en tres hechos distintos registrados en esta provincia, informaron del Ministerio Público (MP).

Durante el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste también solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensión y formulación de imputación contra los tres hombres, peticiones que fueron admitidas.

El ciudadano de 24 años de edad está vinculado a un hecho registrado el 2 de septiembre de 2025, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, cuando hostigó con amenazas de muerte a su expareja de 30 años.

Mientras, que el hombre de 34 años de edad se le relaciona a un caso originado el 14 de septiembre del 2025, en el distrito de La Chorrera, en el instante que hostigó con amenazas de muerte y le tumbo la puerta de la residencia a su expareja de 31 años, indicando que iba incendiar a la propiedad.

Por último, el ciudadano de 40 años de edad se le vincula a un suceso ocurrido el 14 de septiembre del 2025, en Veracruz, distrito de Arraiján, cuando le causó daños a la propiedad de su pareja, y le dijo expresiones ofensivas, conductas que viene ejecutando de forma reiterada.