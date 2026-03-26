Detienen a un hombre por presunta violación a su hija en Burunga

Este jueves fue aprehendida una persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján en Panamá Oeste, por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad personal en su modalidad de violación en perjuicio de su hija menor, informaron de la Policía Nacional (PN).Detallaron que 'la acción surge luego que médicos en Kuna Yala alertaran a las autoridades judiciales sobre el ingreso de una adolescente con dolor abdominal tras un aborto provocado'.La investigación de oficio permitió recabar elementos que llevaron a identificar al padre de la menor como su presunto agresor sexual, agregaron de la PN.