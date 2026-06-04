Dictan las primeras condenas a reclusos recapturados tras fuga en La Joyita

El Ministerio Público informó que se han logrado las dos primeras sentencias condenatorias, mediante acuerdos de pena, contra privados de libertad capturados tras la evasión masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con la entidad, ambas condenas establecen una pena de 36 meses de prisión, la cual se sumará a la sanción que los sentenciados cumplían antes de su fuga.

Las autoridades, a través de un comunicado, detallaron que una audiencia relacionada con dos aprehendidos fue suspendida por decisión judicial mediante reposición de términos y será reanudada el próximo 9 de junio.

Además, indicaron que permanecen pendientes 13 audiencias adicionales, entre ellas una que involucra a 12 aprehendidos, otra con cuatro, una con dos y varias causas con un solo implicado.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público agregó que mantiene abierta una investigación penal para determinar las responsabilidades derivadas de la fuga masiva de privados de libertad.

Detallaron que, hasta el momento, la Policía Nacional ha capturado a 139 personas vinculadas a la evasión, de las cuales 137 ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

También del MP informaron que la entidad ha generado 19 causas por el delito de evasión. Como resultado, se han celebrado cuatro audiencias múltiples en las que se ha logrado la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputaciones, la aplicación de medidas de detención provisional y las primeras sentencias condenatorias.