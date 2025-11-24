Dino Mon se pronuncia por las largas filas en la Ciudad de la Salud y garantiza citas a todos los presentes

Tras la denuncia de largas filas para sacar citas en la Ciudad de la Salud, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, declaró: “Indudablemente es lamentable que nosotros tengamos una situación como esta en donde hemos hecho que las personas se apersonen a estas instalaciones desde muy temprano en la mañana, sin desayunar, por un tema de apertura de agenda de cupos para 2026 de manera inconsulta con las direcciones correspondientes”.

Mon indicó que los sistemas fueron abiertos sin su conocimiento: “No sabemos quiénes son los responsables de este tema, que se va a investigar, pero primero es el paciente que está en el centro de todo. Nos hemos apersonado; yo mismo no sabía que esta situación se estaba dando. Inmediatamente me apersoné para tratar de ver cómo podemos ayudar a tantos panameños que tienen tantas necesidades”.

Ante esta situación, que catalogó como inusual, el director de la CSS expresó que cuando se abren las agendas, “hay tanta necesidad de médicos especialistas y de citas de especialistas que la gente se va a agolpar. No se hizo ningún tipo de proceso ordenado, por día, por especialidad; simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es aparentemente responsable”, reiteró Mon.

Asimismo, Mon reiteró que en el transcurso de la tarde estarían investigando sobre quiénes eran los responsables y que tratarían de que todos los que habían esperado horas por esa cita se llevaran su fecha para el 2026.