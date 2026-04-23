Director designado del IDAAN inspecciona mejoras en red de agua en Azuero y coordina apoyo técnico internacional

El director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, realizó este jueves un recorrido por las tomas de agua de las plantas potabilizadoras de La Villa de Los Santos y Chitré, en la región de Azuero, donde verificó avances en la red de distribución de agua potable.

Durante la inspección, el funcionario constató que la red “ya está recibiendo agua adicional a través de pozos perforados durante las últimas semanas”, como parte de las acciones para reforzar el suministro en la zona.

Tercero también observó los trabajos de adecuación ejecutados en ambas tomas de agua durante el último mes, en el marco de un plan orientado a optimizar el sistema de abastecimiento. Según se informó, estas labores responden a una estrategia impulsada por el Ejecutivo para mejorar el acceso al agua potable en la península de Azuero.

Del recorrido participaron, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como de personal técnico del IDAAN y del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

De acuerdo con el director designado, los trabajos en las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro, en La Villa, y Roberto Reyna, en Chitré, “continuarán hasta satisfacer las necesidades de la población en Azuero”.

Asimismo, se desarrolló una reunión en la sede de la Gobernación de Herrera con miembros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en la que se acordó que el equipo técnico extranjero verifique las pruebas realizadas en las tomas de agua cruda a lo largo del río La Villa.

El encuentro incluyó también a representantes del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y Conades, así como al gobernador de Herrera, Elías Corro Cano.