Directora del INADEH es abanderada en actos de fundación de La Pintada

La Directora General del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti, fue distinguida como abanderada de honor en los actos de conmemoración de los 177 años de fundación del distrito de La Pintada, en Coclé.

La Pintada, uno de los distritos más representativos de la provincia de Coclé, se distingue por su tradición artesanal, su producción del sombrero pintado y su valioso legado cultural, elementos que la convierten en un referente de identidad nacional.

El reconocimiento destaca su compromiso con la formación profesional, la inclusión y el fortalecimiento de las capacidades humanas en todo el país. Pitti expresó que recibir esta distinción en un pueblo que representa la esencia de la cultura panameña es un honor que refuerza el compromiso del INADEH con el desarrollo del talento panameño.

El INADEH mantiene presencia activa en la región coclesana con programas enfocados en turismo, artesanías, gastronomía, electricidad, emprendimiento y tecnologías aplicadas, reafirmando su misión de acercar la formación profesional a todos los rincones del país.