Dirigirá Red Mundial de Justicia Electoral

ML | El presidente del Tribunal Electoral de Panamá, el magistrado Narciso J. Arellano Moreno fue escogido para dirigir la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE); con lo que el país asume un nuevo compromiso con la promoción de los valores democráticos y la transparencia en la justicia electoral, informó la entidad.

Arellano fue elegido por organismos electorales de África, Europa y América, así como de universidades y expertos independientes.

El proceso para seleccionar al magistrado se cumplió conforme a los procedimientos establecidos y con la participación de los distintos organismos e instituciones que integran la comunidad electoral internacional.