Dos empresas presentaron ofertas en licitación de la basura en San Miguelito

Dos empresas presentaron sus propuestas en la licitación pública del Municipio de San Miguelito, que busca otorgar la concesión integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, la cual abarca los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de San Miguelito, “los proponentes fueron el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito y Gicaher”.

“Este resultado se alcanzó tras mantener la fecha de apertura de propuestas para ayer, 19 de diciembre, tal como fue sugerido por el Concejo Municipal, a pesar de que la intención de esta administración era extender el plazo hasta el 18 de febrero de 2026, con el objetivo de promover una mayor competencia y participación de empresas interesadas”, mencionaron en el escrito de la Alcaldía que lidera Irma Hernández.

El pliego presentado en julio de 2025 contiene indicadores claros de cumplimiento y exige a las empresas la implementación de un nuevo y moderno sistema de gestión de residuos para San Miguelito, añadieron.