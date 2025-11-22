Ejecutan 21 operativos antidrogas y detienen a 14 personas por microtráfico

A través de la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección de Inteligencia Policial, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron esta semana 21 operaciones antidrogas en distintos puntos del país, como parte de las estrategias para enfrentar a grupos delictivos dedicados a la preparación, distribución y venta al menudeo de sustancias ilícitas, informaron desde la entidad.

Detallaron que, durante los operativos se logró la aprehensión de 14 personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico. Las autoridades también incautaron 171 dosis de diferentes tipos de drogas, entre ellas cocaína, marihuana y sustancias sintéticas como pastillas de éxtasis.

Además, se decomisaron B/. 5,628.00 en efectivo, dinero que sería producto de la presunta venta ilegal de estupefacientes.

Según las autoridades, los detenidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció que continuará ejecutando operaciones focalizadas en desarticular estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas en el territorio nacional.