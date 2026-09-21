Ejecutivo presenta proyectos para fortalecer la investigación científica en Panamá

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley relacionados con el desarrollo de la investigación científica en Panamá: uno establece un marco para otorgar la calificación de Laboratorio de Interés Nacional y el otro plantea transformar el Sistema Nacional de Investigación (SNI).

El proyecto sobre los Laboratorios de Interés Nacional contempla que el Estado pueda otorgar recursos materiales e incentivos a centros e institutos de investigación que cumplan con estándares internacionales, transparencia, apertura a su entorno y compromiso con el país.

Según explicó Orillac, la propuesta busca aumentar la capacidad de Panamá para desarrollar investigaciones de interés nacional y crear condiciones para que más investigadores y especialistas puedan trabajar en el país.

El ministro señaló que Panamá mantiene uno de los niveles más bajos de inversión en investigación y desarrollo de América Latina, en proporción a la riqueza que genera, además de registrar un bajo porcentaje de investigadores.

Orillac también planteó que existe una brecha entre la formación de científicos financiada mediante becas gubernamentales y la infraestructura disponible para que estos profesionales desarrollen sus investigaciones una vez regresan al país.

La segunda iniciativa plantea transformar el Sistema Nacional de Investigación, creado en 2007 y administrado física y financieramente por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

De acuerdo con Orillac, aunque el SNI cuenta con un Consejo Directivo Nacional creado mediante la Ley 56 de 2007, actualmente no tiene personería jurídica propia ni está incorporado a la estructura organizativa de la SENACYT, situación que, según el Ejecutivo, genera un vacío jurídico.

La propuesta contempla dotar al sistema de personería jurídica y plantea la posibilidad de establecerlo como una asociación de interés público. El objetivo sería darle mayor autonomía operativa y permitir la participación de organizaciones públicas y privadas en su administración.

El Ejecutivo sostiene que la transformación también permitiría fortalecer el reconocimiento de centros y grupos de investigación y ampliar la participación del SNI en el asesoramiento y formulación de políticas públicas.

Orillac presentó ambas iniciativas acompañado por el secretario nacional de la SENACYT, Eduardo Ortega, y el jefe de la Secretaría del Consejo de Gabinete, Edgardo Lasso, además de funcionarios de la institución.