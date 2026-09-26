El alcalde Mizrachi cuestiona decisiones de jueces de paz sobre los “bien cuidados”

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, cuestionó la actuación de los jueces de paz ante casos relacionados con los “bien cuidados” y afirmó que las decisiones adoptadas envían un mensaje negativo a la ciudadanía.

“Los bien cuidados que recogimos anoche, a todos les dieron calle. No le dieron a ninguno los 90 días de trabajo comunitario, ni mucho menos los mil dólares de multa. Entonces, dime, ¿para qué uno los recoge aquí? ¿Qué mensaje están mandando los jueces de paz?”, señaló Mizrachi en un video publicado en redes sociales.

Las declaraciones surgen en medio del cambio institucional de la Justicia Comunitaria de Paz, que desde el 1 de enero de 2026 dejó de depender de los municipios y pasó progresivamente al Ministerio de Gobierno (Mingob), bajo la Ley 467 de 2025.