El clima de enero marca contraste entre sequedad y lluvias en Panamá

El mes de enero inicia en Panamá con condiciones climáticas contrastantes entre las vertientes del Pacífico y el Atlántico, marcadas por tiempo seco, vientos intensos y en algunas regiones, la persistencia de lluvias asociadas a frentes fríos y a la variabilidad del clima en todas las provincias informó Ovigildo Herrera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA),

Herrera explicó que “enero da paso oficialmente a la temporada seca en la vertiente del Pacífico, donde predomina un clima seco y ventoso”. No obstante, en la vertiente del Atlántico se mantienen lluvias ligeras a moderadas, especialmente en zonas cercanas a la cordillera Central.

Asimismo, detalló que durante este mes pueden registrarse frentes fríos que alcanzan Centroamérica, generando episodios de vientos acelerados del norte, temperaturas más frescas y, en ocasiones, temporales de lluvia. Estas condiciones se presentan con mayor frecuencia en Bocas del Toro, el norte de Veraguas y algunos sectores de la provincia de Chiriquí, lo que explica la sensación de brisas más frescas en varias regiones del país.

Por su parte, René García, oficial de emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), advirtió que durante la temporada seca se intensifican las brisas en diversos sectores del país, lo que puede generar afectaciones, además de incrementar el riesgo de incendios de masa vegetal. Recalcó la importancia de que la población mantenga una adecuada hidratación ante las altas temperaturas.

García señaló que, ante inundaciones imprevistas, los planes de emergencia se mantienen activos de la misma forma que en la temporada lluviosa, incluyendo evacuaciones preventivas cuando sea necesario. Añadió que el cambio climático ha modificado los patrones habituales, por lo que no se descarta la ocurrencia de lluvias inesperadas asociadas a fenómenos como El Niño o La Niña.