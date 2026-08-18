El Colegio de Abogados pide ponderar casación tras absolución en Panamá Papers y Lava Jato

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) pidió que cualquier eventual recurso de casación contra el fallo de segunda instancia que confirmó la absolución en los casos conocidos como Panamá Papers y Lava Jato sea analizado conforme a su naturaleza excepcional y a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

La organización se pronunció en un comunicado luego de que un tribunal de segunda instancia confirmara la sentencia absolutoria dictada previamente en estos procesos, que se han extendido durante aproximadamente una década entre investigaciones, actuaciones procesales y debate judicial.

El CNA señaló que la casación “no constituye una tercera instancia” ni tiene como finalidad volver a valorar íntegramente un proceso por la inconformidad con el resultado alcanzado.

La organización indicó que existen pronunciamientos previos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con hechos y aspectos jurídicos vinculados a estas investigaciones, los cuales, a su juicio, deben ser considerados al evaluar la viabilidad de cualquier actuación posterior.

El gremio aclaró que no pretende limitar el derecho de las partes a presentar los recursos establecidos por la ley ni interferir en la autonomía constitucional del Ministerio Público. Sin embargo, planteó que cualquier decisión posterior debe sustentarse en una valoración del derecho aplicable, los precedentes judiciales, las circunstancias del proceso y las decisiones adoptadas por los tribunales.

“Después de aproximadamente diez años de investigaciones y de decisiones absolutorias adoptadas por los tribunales, adquieren particular relevancia los principios de seguridad jurídica, plazo razonable, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva”, sostuvo el Colegio.