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El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses

Los meses de junio y julio registrarían lluvias por debajo de los valores normales, siendo julio el mes con mayores déficits de precipitación, según los pronósticos mensuales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)

El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses
ml | Los abrevaderos construidos y rehabilitados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para contrarestar el fenómeno de El Niño.
El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses
Pexels | Con una toalla.
El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses
Pexels | Imagen de huracán.
El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses
ML | Berta Olmedo.
Thaylin Jiménez
05 de junio de 2026
El Fenómeno de El Niño suele producirse cada 2 a 7 años, según la Organización Meteorológica Mundial.
Las probabilidades de que este episodio se mantenga, al menos hasta noviembre, rondan o superan el 90%.
Se espera reducción de temperaturas

ml | “Estos meses que vienen no son, climatológicamente, los de mayores temperaturas. Las temperaturas más altas suelen ocurrir en abril. Tuvimos un mayo más cálido, pero con la llegada de la temporada lluviosa, las temperaturas tienden a disminuir entre 0.5 y 1 grado en comparación con los meses anteriores. Se espera que mejore un poco esa sensación térmica”, explicó Berta Olmedo, subdirectora del IMHPA.

En Panamá, la temporada lluviosa, también conocida como invierno, abarca generalmente desde mediados de abril a diciembre, indicó la experta.

Temporada de huracanes

ml | La subdirectora Berta Olmedo recordó que la temporada de huracanes en el Pacífico inició el 15 de mayo, y en el Atlántico y Caribe el 1 de junio, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Explicó que, bajo condiciones del fenómeno de El Niño, el Pacífico puede presentar mayor actividad ciclónica, aunque estos sistemas rara vez afectan directamente a Panamá. En el Atlántico se espera una temporada por debajo de lo normal. Sin embargo, advirtió que lluvias asociadas a bandas externas pueden provocar inundaciones y deslizamientos, por lo que llamó a mantener medidas de prevención.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

ml | Se denomina El Niño, y su fase opuesta La Niña, a una variación natural del clima, que provoca una marcada variación de la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, según explicó la subdirectora general del IMHPA, Berta Olmedo.

Esto modifica la circulación atmosférica mundial y puede ocasionar determinados fenómenos extremos en un gran número de regiones.

El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas superficiales en el centro y el este del Pacífico ecuatorial. El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió esos años en los dos más calurosos jamás registrados. El fenómeno cíclico afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses. De acuerdo con el consenso de los modelos internacionales de predicción, existe una probabilidad superior al 85% de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos durante el resto del 2026.

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