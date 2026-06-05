El fenómeno de El Niño se extenderá por 18 meses

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La subdirectora Berta Olmedo recordó que la temporada de huracanes en el Pacífico inició el 15 de mayo, y en el Atlántico y Caribe el 1 de junio, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Explicó que, bajo condiciones del fenómeno de El Niño, el Pacífico puede presentar mayor actividad ciclónica, aunque estos sistemas rara vez afectan directamente a Panamá. En el Atlántico se espera una temporada por debajo de lo normal. Sin embargo, advirtió que lluvias asociadas a bandas externas pueden provocar inundaciones y deslizamientos, por lo que llamó a mantener medidas de prevención.