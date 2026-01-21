El Gobierno se prepara para realizar el proceso de interconexión del Anillo Hidráulico Este

Las autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se preparan para la interconexión del Anillo Hidráulico Este a la tubería de impulsión. Esta obra llevará unos 10 millones de galones de agua a los tanques de almacenamiento, garantizando el suministro a más de 500 mil residentes de Panamá Este, según informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

Durante un recorrido por la obra, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reveló que el proyecto alcanza un 94% de avance. Se encuentra en su recta final para la extensión del Anillo Hidráulico hacia Panamá Este y el incremento de la capacidad de almacenamiento, gracias a la construcción de los tanques de Altos de Tocumen (3.3 millones de galones) y María Henríquez (7 millones de galones).

“En su momento se realizó la conexión y entrega de la parte Norte, brindando solución a más de 200 mil personas. Con esta etapa, que es más grande, llegaremos a más gente. Esperamos que pronto la población pueda abrir el grifo y tener agua en sus hogares, sintiendo finalmente el beneficio de este proyecto esperado por muchos años”, añadió Orillac.

Orillac y el secretario ejecutivo del Conades, Antonio Manuel Tercero, constataron los avances en la interconexión del tanque de María Henríquez, prevista para el último fin de semana de enero. En esa fecha se desarrollarán las pruebas de hermeticidad en los tanques, la desinfección de las líneas de conducción instaladas y la verificación de los equipos electromecánicos.

“Lo más importante es dar una solución de agua a más de medio millón de personas en el área este de la ciudad de Panamá. Es fundamental brindar la calidad de vida que la población panameña necesita y requiere”, destacó el ministro.

Bajo la supervisión de Conades, también se culminó el suministro e instalación de 10 kilómetros de tubería de hierro dúctil de 1,200 milímetros de diámetro sobre la denominada Ruta Expresa. El Anillo Hidráulico es un proyecto destinado a conducir y almacenar agua potable; con la interconexión a la línea paralela en María Henríquez, todo el sistema de tuberías y tanques quedará conectado a la red de producción de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Chilibre).