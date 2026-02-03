El IDAAN no tiene fecha para fin de la crisis del agua en Azuero

Tras diez meses de suspensión del agua potable en Azuero, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que todavía no hay una fecha definida para garantizar que el suministro sea apto para el consumo humano nuevamente.

La entidad explicó que el proceso de recuperación no ha concluido, ya que continúan los trabajos de desinfección en los distritos de Guararé y La Villa de Los Santos. “Hay que esperar los resultados, por el momento no se han terminado todos los procesos de sanidad”, detalló el Minsa.

Por su parte, la directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Azuero, Yaurus Ibarra, señaló que “se inició la inyección de una solución altamente concentrada de cloro en el distrito de Chitré, con el objetivo de desinfectar las líneas de distribución ya que este procedimiento permite eliminar no solo microorganismos, sino también sedimentos acumulados en las tuberías”.

Ibarra precisó que “el proceso es monitoreado constantemente para verificar que los puntos de control alcancen el nivel de cloro previamente calculado, la desinfección debe extenderse hasta horas de la tarde de mañana, por lo que recomiendo a la población abrir los grifos después de 30 minutos una vez se restablezca el servicio”.

Impacto en la economía

La región de Azuero, conformada por las provincias de Herrera y Los Santos, alberga a 214,835 habitantes, quienes se han visto afectados por la prolongada crisis del agua. Esta situación ha generado un impacto en la economía local.

En este sentido, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) de Azuero, Ángel Pérez, señaló que “el sector turístico es uno de los más golpeados, considerando que actualmente se encuentra en temporada alta”. Asimismo, sostuvo que la paralización del sector inmobiliario y agrícola ha provocado un estancamiento económico en el lugar, del cual la región aún no logra recuperarse.