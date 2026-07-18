El Idaan rehabilitará hidrantes y alcantarillado en Panamá Oeste

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) avanza en un plan para recuperar hidrantes fuera de servicio y atender puntos críticos del sistema de alcantarillado sanitario en la provincia de Panamá Oeste.

Como parte de las acciones, la Gerencia Regional realizó un censo de la red de hidrantes en Arraiján, La Chorrera y la zona de Playas, donde se inspeccionaron 1,292 unidades, de las cuales 1,007 se encuentran operativas, lo que representa un 80 % de funcionamiento.

Según el informe, Arraiján registra un 92.1 % de hidrantes operativos, la zona de Playas un 83.6 % y La Chorrera un 70.1 %. Estos resultados servirán para priorizar las intervenciones en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El Idaan informó que el reemplazo de hidrantes dañados comenzará en la Vía Libertadores, en La Chorrera. Además, la entidad trabaja en la adquisición de tapas y aros de seguridad para rehabilitar estructuras del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores de Barrio Colón y Barrio Balboa.

La institución indicó que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.