El IFARHU reafirma su deber de ofrecer oportunidades

La entidad que apoya la formación académica, por medio de desembolsos económicos, ratifica su compromiso de facilitar el acceso a planes y beneficios en pro de elevar la calidad educativa de los panameños en exterior o en el país

ML | IFARHU reconoce la excelencia académica en la Escuela Mateo Iturralde.
Cortesía | Jornada de recepción de documentos para estudiantes universitarios becados.
ML | Logo del IFARHU.
Redacción Metro Libre
27 de noviembre de 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se mantiene firme en su misión de ser ese respaldo para que toda persona encuentre y potencie sus capacidades académicas a través de becas, créditos educativos y asistencia económica.

Para el próximo año, 2026, la entidad tendrá una renovada gama en su cartera de becas a ofertar, en un lanzamiento del Concurso General de Becas, con un proceso que garantizará la transparencia y la meritocracia.

“Para 2026 estamos pensando en duplicar la cantidad de becas que se pudiesen otorgar para 2025, de tal manera que se honre 2025 y 2026 en el mismo periodo”, comentó el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Alfredo Godoy Othón.

“Esta es una institución muy noble, que le cambia la vida, no solo a esos jóvenes que están estudiando, sino a sus familias. Es la forma más directa de poder romper con esa barrera de la pobreza y pobreza extrema. Y no es dando subsidios, sino becándolos, premiando la excelencia”, había señalado recientemente, Godoy.

“En el IFARHU esperamos cumplir con el fortalecimiento de la población estudiantil, sobre todo en las áreas más vulnerables del país”, añadió el funcionario. En ese sentido, la entidad avanza con las jornadas de pagos del PASE-U.

En la actualidad, la planilla total a nivel nacional del IFARHU cuenta con un total de 823 colaboradores.
¿Qué es el IFARHU?

ml | Mediante la Ley No.1 de 11 de enero de 1965, se crea el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Entre sus funciones está planificar la formación y aprovechamiento del capital humano requerido para el desarrollo integral del país. Ser la Institución Pública encargada de recibir y tramitar las ofertas de becas para estudiantes y profesionales panameños y seleccionar, a través de requisitos.

