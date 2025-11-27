El IFARHU reafirma su deber de ofrecer oportunidades

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se mantiene firme en su misión de ser ese respaldo para que toda persona encuentre y potencie sus capacidades académicas a través de becas, créditos educativos y asistencia económica.

Para el próximo año, 2026, la entidad tendrá una renovada gama en su cartera de becas a ofertar, en un lanzamiento del Concurso General de Becas, con un proceso que garantizará la transparencia y la meritocracia.

“Para 2026 estamos pensando en duplicar la cantidad de becas que se pudiesen otorgar para 2025, de tal manera que se honre 2025 y 2026 en el mismo periodo”, comentó el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Alfredo Godoy Othón.

“Esta es una institución muy noble, que le cambia la vida, no solo a esos jóvenes que están estudiando, sino a sus familias. Es la forma más directa de poder romper con esa barrera de la pobreza y pobreza extrema. Y no es dando subsidios, sino becándolos, premiando la excelencia”, había señalado recientemente, Godoy.

“En el IFARHU esperamos cumplir con el fortalecimiento de la población estudiantil, sobre todo en las áreas más vulnerables del país”, añadió el funcionario. En ese sentido, la entidad avanza con las jornadas de pagos del PASE-U.