El IMHPA mantiene aviso por lluvias y tormenta hasta el 27 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 27 de septiembre de 2026, debido a la incursión de la onda tropical N.° 48 en el territorio nacional.

La entidad explicó que también se registra la presencia de la vaguada monzónica al norte del país, lo que mantiene una atmósfera inestable y podría generar acumulados de lluvia con valores altos durante las próximas horas.

El aviso abarca Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos —en zonas montañosas y costas—, Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles lluvias intensas y tormentas.