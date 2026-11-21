El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP), informó que la actividad sísmica asociada al terremoto registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero, que también afectó a las provincias de Coclé y Veraguas, ha disminuido durante esta semana, con un promedio inferior a 10 réplicas por día.

El geógrafo Héctor Pineda, operador de la Red Sísmica de esta entidad, indicó que “desde el movimiento telúrico se han contabilizado aproximadamente 1,690 réplicas, una cifra que podría superar los 1,700 eventos al cierre de esta semana”.

No obstante, el especialista aclaró que “la reducción en la frecuencia de los movimientos no significa que la actividad sísmica haya cesado, ya que todavía se registran eventos de magnitud importante de manera esporádica, como parte del proceso de reajuste de las estructuras geológicas”.

Asimismo, Pineda detalló que este viernes 20 de noviembre, a las 6:42 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.4 en el área de la comarca Emberá-Wounaan, al noroeste de La Palma.

Al respecto, explicó que este movimiento telúrico no está relacionado con la secuencia de réplicas de Azuero, sino que corresponde a otro sistema de fallas que permanece activo en el país.

El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional mediante su red de estaciones, con el propósito de dar seguimiento al comportamiento de las fallas activas y ofrecer información oportuna a la población.