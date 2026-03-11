El Meduca implementará rediseño curricular experimental en escuelas públicas durante 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, mediante un resuelto oficial, se estableció la implementación experimental de un rediseño curricular en los programas de estudio de la Educación Básica General y la Educación Media durante el año lectivo 2026.

Conforme al reporte, la medida busca actualizar los contenidos académicos y fortalecer la formación integral de los estudiantes, incorporando avances tecnológicos y científicos en el proceso educativo. Según la disposición, el rediseño se aplicará en el primer y/o segundo nivel de enseñanza y será de carácter obligatorio para todos los centros educativos oficiales a partir de su promulgación.

El Meduca explicó que: al tratarse de una fase experimental, los criterios e instrumentos de evaluación podrán ser ajustados durante el proceso de implementación, conforme se desarrollen las actividades académicas y se analicen los resultados obtenidos en las aulas.

La entidad también indicó que el único canal oficial para la consulta de contenidos, lineamientos e instrumentos será el portal institucional Educapanamá, donde el personal docente deberá acceder para guiar la aplicación del rediseño curricular y cumplir con las disposiciones establecidas.

Al finalizar el periodo lectivo de 2026, el ministerio evaluará los resultados de la implementación a partir de los informes y reportes presentados por los docentes. Con base en estos análisis se determinará la continuidad, modificación o eliminación del rediseño curricular, en un proceso que busca validar los cambios y reforzar el papel del docente en su aplicación.