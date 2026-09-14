El Meduca suspendió las clases este lunes en 16 escuelas de Colón

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Gobernación de la Provincia de Colón, se dispuso la suspensión de clases en 16 centros educativos oficiales, este lunes 14 de septiembre de 2026, en los centros educativos ubicados en el casco de Colón y el corregimiento de Cristóbal.

Se detalló que la decisión se tomó debido a “los efectos ocasionados por el mal tiempo y las fuertes lluvias. Esta suspensión incluye también los centros educativos particulares de estas zonas”.

Además, las condiciones climáticas han provocado caídas de árboles, desprendimiento de techos y otras afectaciones en las áreas de acceso, lo que limita el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida comprende los siguientes 12 centros educativos oficiales de Barrio Norte y Barrio Sur: Escuela Carlos Clement, Escuela Pablo Arosemena, Escuela Juan Antonio Henríquez, República del Uruguay, José Guardia Vega, Instituto Rufo Garay, En Busca de un Mañana, Enrique Geenzier, IPHE, San Vicente de Paúl, Porfirio Meléndez y República de Bolivia.

Además, los cuatro centros educativos oficiales que están ubicados en el corregimiento de Cristóbal, como lo son: Simón Urbina, Abel Bravo, Escuela Sudáfrica, Cristóbal Colón.

El Ministerio de Educación reiteró que esta decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención, y mantiene el monitoreo de las condiciones junto al COE y las autoridades de la provincia para salvaguardar a toda la comunidad educativa.