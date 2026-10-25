El MIDES implementa ficha digital para agilizar ayuda a afectados por el sismo

Una herramienta digital para identificar las necesidades de las familias afectadas por el sismo y dar seguimiento a la asistencia recibida fue puesta en marcha por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que informó sobre la implementación de la Ficha Básica de Emergencia Social (FIBES).

La herramienta integra información de siete fuentes y permitirá registrar las pérdidas materiales, la composición de los hogares y las ayudas recibidas, además de identificar necesidades pendientes.

Los promotores sociales realizarán visitas casa por casa con tabletas para levantar los datos de las familias afectadas, sean o no beneficiarias de programas sociales. Las visitas se efectuarán únicamente en zonas consideradas seguras.

Según el MIDES, la FIBES permitirá conocer la situación de las 1,911 familias que permanecen en albergues y mejorar la coordinación de la respuesta con instituciones como el Miviot, el Ministerio de Salud y Sinaproc.