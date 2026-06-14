El MIDES impulsa feria familiar que reunió a más de mil personas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reunió a más de mil personas durante la segunda edición de la Gran Feria Familiar 'Rescatamos la Familia, Rescatamos Panamá', una actividad que buscó promover la convivencia, el fortalecimiento de los valores y el bienestar integral de las familias panameñas.La jornada, realizada en el marco de la celebración del Mes de la Familia, congregó a instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación, que ofrecieron servicios de salud, orientación psicológica y familiar, programas sociales, así como actividades educativas, culturales y recreativas para personas de todas las edades.De acuerdo con la entidad, la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para reforzar los valores familiares, cívicos, éticos y morales, considerados pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más solidaria y resiliente.Durante la actividad, las familias tuvieron acceso a diversos servicios de atención y orientación, además de espacios de esparcimiento diseñados para fomentar la integración familiar y la convivencia pacífica.La ministra de Desarrollo Social destacó que el fortalecimiento de la familia continúa siendo una prioridad, al considerar que hogares más sólidos contribuyen al desarrollo de comunidades más seguras y con mayores oportunidades para sus integrantes.La feria se desarrolla bajo los lineamientos de la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, creada mediante la Ley 318 de 2022, y del Plan Nacional para el fortalecimiento de los valores y la cultura de legalidad adoptado por el Gobierno.La actividad contó además con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, así como representantes de diversas instituciones y organizaciones que forman parte de esta iniciativa orientada a fortalecer el tejido social del país.