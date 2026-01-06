El Ministerio Público anuncia rotación de los fiscales superiores

La Procuraduría General de la Nación informó que, a partir de hoy, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste estará a cargo de la fiscal superior Dayra Botello, en tanto que la fiscal superior Patricia Herrera estará en la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal Melissa Navarro pasa a la Regional de Bocas del Toro y el fiscal Julio Vergara a la Regional de Chiriquí.

En Veraguas asumirá como fiscal superior Diana Callender; en Los Santos, Gladys Morán; y en la Regional de Herrera, Tania Sterling.

La fiscal superior Ruth Morcillo estará fortaleciendo el caso Odebrecht, que tiene como fecha de celebración de audiencia el próximo lunes 12 de enero de 2026, informó la entidad.

“Las rotaciones de fiscales superiores a nivel nacional se realizan atendiendo el perfil de cada funcionario y las necesidades de cada región del país”, informó el Ministerio Público.