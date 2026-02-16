Nacionales

El MINSA realiza inspecciones en retiros espirituales de Pesé en Herrera

El MINSA realiza inspecciones en retiros espirituales de Pesé en Herrera
ML | Inspeccionan un cooler con agua y jugos.
Redacción Metro Libre
16 de febrero de 2026

El Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo inspecciones y acompañamiento en retiros espirituales en Pesé, Herrera, durante el Carnaval.

El objetivo fue verificar las condiciones de agua, manipulación de alimentos y control de vectores, así como brindar orientación en autocuidado para proteger la salud de los jóvenes participantes.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso del MINSA de garantizar la salud y bienestar de la población, especialmente en eventos masivos como el Carnaval.

Los retiros espirituales en Pesé son una alternativa para jóvenes que buscan una forma diferente de celebrar el Carnaval, enfocándose en la fe y la reflexión.

Tags:
Minsa
|
Herrera
|
inspección
|
Pesé
|
Retiros espirituales
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR