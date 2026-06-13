El Minsa realiza jornada de vacunación en feria familiar del Parque Omar

El Ministerio de Salud Minsa participó este sábado, 13 de junio, en la Gran Feria Familiar del Parque Omar, donde reforzó la estrategia nacional de vacunación y acercó servicios de prevención a cientos de personas durante el Mes de la Familia.

Bajo el lema “Rescatamos la familia, rescatamos Panamá”, equipos de salud instalaron un puesto de vacunación para facilitar el acceso de niños, jóvenes, adultos y personas mayores a las dosis del Programa Ampliado de Inmunización PAI.

Durante la jornada se aplicaron vacunas contra influenza, neumococo, Virus Sincitial Respiratorio VSR, hepatitis B y sarampión. Además, se ofrecieron tomas de presión arterial y orientación sobre estilos de vida saludables.

“Las vacunas continúan siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la salud. Con estas jornadas buscamos facilitar el acceso a la inmunización y reforzar que la prevención salva vidas”, indicó Katherine Fernández, jefa del Departamento Técnico de Promoción de la Salud del Minsa.

El Minsa recordó que mantener los esquemas de vacunación actualizados es clave para prevenir hospitalizaciones, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. También recomendó verificar las vacunas requeridas antes de viajar al extranjero.

La feria fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social Mides y la Comisión Nacional de Valores.