El MOP cierra el Puente de las Américas mientras evalúan daños estructurales

El tránsito por el Puente de las Américas fue suspendido de manera temporal luego de registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructura, según informó el Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con la entidad, “se ha procedido desde este momento al cierre temporal de esta importante vía, tras registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructuras.”.

El cierre se mantendrá mientras equipos técnicos especializados realizan una inspección estructural del puente, con el fin de verificar posibles afectaciones. “Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente para verificar las condiciones estructurales del puente.”.

El MOP indicó que los resultados de esta evaluación serán entregados en horas de la tarde del martes 7 de abril. “Los resultados serán entregados en horas de la tarde de este martes 7 de abril.”.

Asimismo, se informó que el paso permanecerá restringido hasta contar con un aval técnico que garantice la seguridad de la vía. “El paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen.”.

Las autoridades exhortaron a los conductores a seguir las indicaciones del personal en el sitio y respetar las disposiciones establecidas, mientras equipos de distintas entidades continúan atendiendo la emergencia.