El MOP rehabilita la vía José Agustín Arango y aplica 105 toneladas de asfalto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que ejecutó el pasado viernes trabajos nocturnos de rehabilitación en la vía José Agustín Arango, Tocumen, como parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá – Grupo N.° 3”.

En un comunicado de prensa, la entidad recalca que las labores se desarrollaron en horario nocturno, aprovechando la disminución del flujo vehicular, lo que permite realizar los trabajos de manera más segura y con menor afectación a la movilidad. En este punto se busca ofrecer una solución integral y duradera en beneficio de los usuarios de la vía.

Durante la jornada se aplicaron aproximadamente 105 toneladas de asfalto en el carril externo, margen derecho. Adicionalmente, se contempla la atención de puntos próximos a la estación de los Bomberos de Tocumen, así como un tramo de mayor extensión ubicado cerca de la Escuela Ricardo J. Alfaro.

El Proyecto de Rehabilitación de Calles de Panamá beneficia a más de 499,400 habitantes de 12 corregimientos del distrito capital. El Grupo N.° 3 abarca a los corregimientos de Tocumen, Las Mañanitas, Parque Lefevre, Juan Díaz y Pedregal.

Este proyecto incluye trabajos de diseño y construcción de la estructura de pavimento, excavaciones no clasificadas para cortes y rellenos, ampliación de calzadas, así como el diseño y construcción de aceras peatonales. Además, contempla la colocación de señalización vial horizontal y vertical, la rehabilitación de puentes vehiculares, cajones pluviales y otras obras complementarias orientadas a mejorar la seguridad vial y la calidad de la infraestructura.

La obra también incorpora la rehabilitación de puentes, mejoras al sistema de alcantarillado sanitario y el diseño y construcción de soluciones en puntos críticos, contribuyendo a una red vial más segura y eficiente para la ciudad de Panamá.